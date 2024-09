Meghan e Harry teriam perdido mais um funcionário por problemas de relacionamento: ‘Todo mundo tem medo dela’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/09/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Josh Kettler, chefe de gabinete do duque e da duquesa de Sussex – Harry e Meghan Markle – teria renunciado ao seu cargo em agosto, após três meses que o assumiu — tornando-se o mais novo membro do “Clube dos Sobreviventes de Sussex”, como alguns ex-funcionários começaram a se chamar, relata a revista The Hollywood Reporter (THR).

Kettler se junto ao grupo de ex-funcionários formado, entre outros, por Toya Holness, assessora de imprensa global até 2022, e Christine Weil Schirmer, a ex-diretora de comunicações do Pinterest que deixou o cargo de chefe de Relações Públicas do casal em 2021. Samantha Cohen, principal assessora e secretária particular de Markle, saiu no mesmo ano, lembra a publicação.

E assim como os outros membros do grupo, Kettler também teria tido dificuldade de trabalhar com o casal, especialmente de Meghan. “Todo mundo tem medo de Meghan”, afirmou à THR uma fonte ao uma fonte próxima. “Ela menospreza as pessoas, não aceita conselhos. Ambos são péssimos tomadores de decisão, mudam de ideia com frequência. Harry é uma pessoa muito, muito charmosa — sem ares — mas é muito facilitador. E ela é simplesmente terrível”, teria dito a fonte.

Quando ainda faziam parte da realeza, o Palácio de Buckingham chegou a abrir uma investigação sobre a então princesa por “comportamento de intimidação”. Na época, Markle apontou o caso como uma “campanha de difamação calculada”.

Mas, agora em sua fase nos Estados Unidos, alguns dos funcionários do casal também fazem acusações e comentários nada elogiosos à duquesa, que teria recebido o apelido de “Duquesa Difícil”, por conta de supostos acessos de raiva e e-mails mal-educados enviados às 5 horas da manhã. “Ela é absolutamente implacável”, diz uma fonte. “Ela anda por aí como uma ditadora de salto alto, fumegando e latindo ordens. Eu a vi reduzir homens adultos às lágrimas”, contou a fonte à revista.

A The Hollywood Reporter procurou pela assessora do casal, que se recusou a comentar.