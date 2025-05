Megaprojeto de lei de Trump sofre revés no Congresso

Congressistas republicanos rejeitaram nesta sexta-feira uma votação para avançar com um megaprojeto de lei importante para Donald Trump, um revés significativo para os planos fiscais e de gastos do presidente americano.

Trump pressiona os congressistas a aprovar o projeto de lei, que lhe permitiria cumprir algumas de suas promessas de campanha, como prorrogar os créditos fiscais do seu primeiro mandato (2017-2021), que expiram no fim do ano, ou aplicar cortes que levarão milhões de americanos de baixa renda a perder sua cobertura de saúde.

O Partido Republicano, que está dividido no Congresso, dificultou o processo, deixando em dúvida se ele vai sobreviver a uma votação na Câmara dos Representantes na semana que vem.

Apesar de um apelo de Trump nas redes sociais, cinco conservadores do comitê orçamentário da câmara, liderado pelos republicanos, uniram-se aos democratas hoje para rejeitar o projeto de lei. “Nossos filhos vão arcar com os custos”, comentou o congressista do Texas Chip Roy.

O voto contra do comitê orçamentário não é a palavra final. O pacote será reformulado e enviado novamente ao painel, para voltar a ser discutido a partir de domingo, após o que haverá uma nova votação.