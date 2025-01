Megaoperação no Rio tem tiroteios, um morto e PM baleado

As forças de segurança do Rio de Janeiro iniciaram nesta sexta-feira, 24, uma megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, localizados na zona norte carioca, para combater o crime organizado. Há intensos tiroteios que resultaram na morte de um homem e deixou um policial militar baleado.

🚨07h51: Intenso tiroteio neste momento na localidade conhecida como Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Moradores aguardam na entrada da comunidade para poder entrar. Policiais da CORE e da PM estão concentrados nesta região. Atenção, moradores! pic.twitter.com/CXMD4bS8xH — Voz das Comunidades (@vozdacomunidade) January 24, 2025

Segundo a TV Globo, o homem foi atingido por uma bala perdida perto do BRT da Penha. O policial militar também foi alvejado e socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas.

A PM informou, por meio de uma publicação no X, que o Bope; Batalhão de Choque; Batalhão de Ações com Cães; Grupamento Aeromóvel; Rondas Especiais e Controle de Multidões; Batalhão Tático de Motociclistas; Batalhão de Policiamento em Vias Expressas; Coordenadoria de Recursos Especiais; Departamento-Geral de Polícia da Capital estão envolvidos na operação.

Os moradores dos dois complexos tiveram suas rotinas alteradas, pois 13 linhas tiveram de mudar o itinerário. São eles: