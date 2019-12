Megan Rapinoe anuncia apoio a Elizabeth Warren em eleições

NOVA YORK, 13 DEZ (ANSA) – Megan Rapinoe, capitã da seleção dos Estados Unidos de futebol feminino e melhor jogadora do mundo em 2019, anunciou seu apoio à senadora progressista Elizabeth Warren nas eleições presidenciais de 2020.

Em um vídeo, a meio-campista e ativista disse que a pré-candidata é “audaz e verdadeira” e está “preparada para navegar nos desafios que o país enfrentará”. “Acredito firmemente que as melhores coisas da vida sejam o resultado de sermos audazes e verdadeiros”, disse.

Warren, 70 anos, é uma das favoritas para obter a indicação do Partido Democrata e disputa o eleitorado mais à esquerda com o também senador Bernie Sanders. Entre suas propostas estão a universalização do sistema público de saúde e o aumento das regulações contra o mercado financeiro.

Na época da Copa do Mundo de 2019, disputada na França e vencida pelos EUA, Rapinoe se envolveu em uma polêmica com o presidente Donald Trump ao dizer que não iria para a “p… da Casa Branca” comemorar o título. (ANSA)