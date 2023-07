Megan Fox surpreende seguidores com ensaio sensual na floresta

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/07/2023 - 18:42 Compartilhe

Megan Fox surpreendeu seus seguidores ao postar no Instagram uma sequência de fotos sensuais em cima de uma árvore. De biquíni verde, a atriz, de 37 anos, apostou em poses que valorizavam as suas curvas.

“A floresta é minha amiga mais antiga”, escreveu Megan Fox na legenda do post. A atriz também compartilho na mesma publicação um vídeo com os bastidores de um dos cliques.

Confira as imagens:

Disformia

Em maio deste ano, Megan revelou em entrevista à Sports Ilustrated sofrer de dismorfia corporal, transtorno que muda a maneira como a pessoa vê a si mesmo, transformando a percepção física, vendo defeitos e pensamentos obsessivos sobre o próprio corpo.

“Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem. Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca”, revelou a estrela de Garota Infernal. “A jornada de me amar será eterna, eu acho”, disse a atriz.

