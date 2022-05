Megan Fox recusa bebida alcoólica em evento e levanta suspeitas de gravidez

Megan Fox está grávida? É o que especulam os tabloides do mundo do entretenimento. A primeira suspeita veio do rapper Machine Gun Kelly, que dedicou uma música no Billboard Awards ao “filho ainda não nascido”.

Depois disso, o portal Page Six publicou, nesta segunda-feira (16), que a atriz não consumiu bebida alcoólica na festa do artista Diddy. Segundo uma “testemunha ocular”, Megan dançou a noite toda mas não bebeu, mesmo a festa sendo open bar. Contudo, a atriz havia dito em outras entrevistas que havia parado com a bebida por dar vexame em eventos públicos.





Machine Gun Kelly e Megan Fox anunciaram noivado em janeiro de 2022.