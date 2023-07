Megan Fox recebe críticas ao posar com curvas à mostra: ‘Pornô é arte?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 16:05 Compartilhe

A atriz e modelo Megan Fox, 37 anos, voltou a causar alvoroço na web ao compartilhar cliques para lá de ousados em sua conta no Instagram, na última terça-feira (18).

Em uma série de registros, a famosa surgiu em poses sensuais, deixando suas curvas à mostra. Em alguns cliques, ela aparece usando um vestido molhado deixando os seios e o bumbum em evidência.

A artista, que possui mais de 21,2 milhões de seguidores na rede social, dividiu opiniões e até foi acusada de “sexualizar demais”.

“Imagina se todo mundo nas redes sociais fizessem isso. Sim, é linda e sexy, mas tem que ter um limite de como você se expõe aos outros”, reclamou uma fã. “Isso não é arte, é erótico e explícito”, reclamou outra. “Pornô é arte agora?”, criticou mais um usuário da plataforma.

A publicação recebeu mais de 3,4 milhões de curtidas e a atriz também contou com o apoio e o elogio dos fãs.

“Estou chocada com a quantidade de gente incomodada com a arte que é o corpo feminino”, defendeu uma. “É uma obra de arte, as fotos também”, brincou outro.

Em uma publicação anterior, Megan compartilhou uma sequência de imagens na floresta, usando um micro biquíni.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Megan Fox (@meganfox)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Megan Fox (@meganfox)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias