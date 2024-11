Megan Fox está à espera do quarto filho, o primeiro com Machine Gun Kelly

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/11/2024 - 20:06 Para compartilhar:

A atriz Megan Fox, 38 anos, surpreendeu os fãs, nesta segunda-feira, 11, ao anunciar que está à espera do seu quarto filho, o primeiro com seu noivo, o músico Machine Gun Kelly, 34.Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um registro mostrando a barriguinha saliente, além do teste positivo de gravidez.

“Nunca nada está realmente perdido. Bem-vindo de volta”, escreveu a artista na legenda da publicação, no Feed.

Vale lembrar que, em 2023, a atriz teve um aborto espontâneo.

Megan já é mãe de Noah, 12 anos, de Bodhi, 10, e de Journey, de oito anos, todos frutos do seu antigo casamento com o ator e rapper americano Brian Austin Green.

Megan e Machine começaram o romance em 2020 e viveram um relacionamento entre idas e vindas. Eles ficaram noivos em janeiro de 2022.

