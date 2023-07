Megan Fox esbanja sensualidade com decote ousado: ‘Ela é tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/07/2023 - 16:52 Compartilhe

A atriz Megan Fox, 37 anos, não cansa de surpreender os fãs com cliques para lá de ousados, esbanjando sensualidade.

Nesta segunda-feira (24), a estrela usou a sua conta no Instagram para publicar uma sessão de fotos realizada no mar no momento do pôr do sol.

Apesar da natureza exuberante, o que chamou a atenção foi o vestido da atriz: uma peça transparente com um decote que põe de fora todo o busto, coberto por um micro biquíni prateado.

“Cliodhna, rainha de banshees”, escreveu ela na legenda da publicação, citando Cliodhna, uma deusa da mitologia irlandesa que é considerada a deusa do amor e da beleza.

Já os banshees, são seres da mitologia celta – também da Irlanda -, conhecidos como fadas que representam a voz.

A publicação arrancou elogios dos fãs.

“A raposa mais quente”, disse um fã, fazendo um trocadilho com a palavra raposa, que em inglês é fox, o sobrenome da famosa. “Ela é tudo”, elogiou uma outra.

Vale destacar que a Megan vem compartilhando uma série de ensaios fotográficos sensuais, em meio à natureza, para suspiro dos seguidores.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Megan Fox (@meganfox)

