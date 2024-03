Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 4 milhões; confira dezenas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/03/2024 - 21:15 Para compartilhar:

As seis dezenas do concurso 2.706 da Mega-Sena foram sorteadas neste sábado, 30. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e foi transmitido ao vivo pelos perfis Loterias Caixa no Facebook e Caixa Econômica Federal no Youtube.

As dezenas sorteadas foram: 45 – 24 – 17 – 30 – 10 – 11

O prêmio é estimado em R$ 4 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. Nessa quinta-feira, 28, no entanto, ele foi adiado devido ao feriado de Páscoa.

