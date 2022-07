Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 milhões neste fim de semana

O Concurso 2.501 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado (16) à noite em São Paulo, deve pagar o prêmio de R$ 3 milhões a quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê. O último concurso (2.500) teve um acertador de Dourados (MS), que ganhou um prêmio de R$ 27,49 milhões.