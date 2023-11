Mega-Sena pode pagar R$ 9 milhões nesta terça-feira

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 07/11/2023 - 6:13 Para compartilhar:

O concurso 2.653 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 9 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta terça-feira (7), em São Paulo.

No concurso do último sábado (4), ninguém acertou as seis dezenas. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.

Na semana passada uma aposta de Goiânia (GO) acertou sozinha as seis dezenas e levou sozinha prêmio de R$ 104.876.676,04. O prêmio de quase é o terceiro maior pago pela Mega em 2023

