Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões nesta terça-feira

O concurso 2.614 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 70 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre por volta das 20h desta terça-feira (25), em São Paulo.

Uma série de alterações nas datas de sorteios fez com que uma Mega Semana que estava prevista para acontecer em agosto, fosse antecipada para o fim do mês de julho.

Assim, a Mega Semana dos Pais, como estava sendo chamada, passou a ser Mega Semana da Sorte e será realizada agora, nesses próximos dias. O segundo sorteio será na noite de quinta-feira, dia 27. O último dos três sorteios da semana será no sábado, dia 29.

No último concurso, sábado (22), ninguém acertou as seis dezenas. A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 (após reajuste no dia 30 de abril) e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.

