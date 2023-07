Mega-Sena pode pagar R$ 70 milhões nesta terça-feira; veja como apostar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/07/2023 - 10:57 Compartilhe

A Mega-Sena acumulou e pode pagar nesta terça-feira, 25, R$ 70 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O concurso 2614 irá ocorrer por volta das 20h. Os jogos, por sua vez, podem ser feitos até as 19 horas.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. O jogo pode ser feito em casas lotéricas ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.Mega-Semana

Será o primeiro de três sorteios que vão ocorrer nesta semana. Os outros dois estão programados para quinta-feira, 27, e sábado, 30.

No último concurso 2613 realizado no sábado, 22, ninguém acertou os seis número sorteados (14-26-40-42-46-52). Ainda conforme a Caixa Econômica Federal, 70 apostas ganhadoras levaram ao menos R$ 80 mil e outras 5.774 receberam R$ 1.392,42.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para participar, a pessoa deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Segundo a Caixa Econômica Federal, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.

