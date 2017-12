Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões neste sábado

Volante da mega-sena Arquivo/Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar hoje (9) R$ 28 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas.

O concurso número 1.995 será sorteado em Teixeira de Freitas, na Bahia, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer lotérica do país e custam a partir de R$ 3,5. Quantos mais números, maior o preço.

Além do acertador das seis dezenas, a Mega-Sena também premia quem acertar cinco (quina) e quatro (quadra) dos números sorteados.