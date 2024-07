Mega-Sena pode pagar R$ 170 milhões hoje, saiba quanto rendem na poupança

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/07/2024 - 2:55 Para compartilhar:

O concurso 2.745 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 170 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quinta-feira (4), em São Paulo.

Caso tenha vencedor, este será o segundo maior prêmio pago em 2024, atrás apenas dos R$ 206,4 milhões sorteados em 5 de março. Na ocasião, um bolão feito em Goiânia levou a cifra. No último concurso, realizado na terça-feira (2), ninguém ganhou o prêmio máximo.

Com um montante de R$ 170 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 1.001.470,00, considerando a taxa de rendimento de 0,5891% registrada em junho de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.