Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 01/11/2023 - 4:46 Para compartilhar:

O concurso 2.651 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 105 milhões para os acertadores das seis dezenas.

Caso tenha ganhadores, esse poderá ser o terceiro maior prêmio pago pela Mega em 2023. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (1º), em São Paulo.

No concurso do último sábado (28), ninguém acertou as seis dezenas.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias