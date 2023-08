Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 75 milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2023 - 8:00 Compartilhe

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2618 da Mega-Sena sorteadas neste sábado, 5, em São Paulo. Com isso, o prêmio para o próximo concurso acumulou e está estimado em R$ 75 milhões.

Os números sorteados foram: 06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48

Segundo a Caixa Econômica Federal, 121 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 49.036,67. Outros 9.213 apostadores acertaram quatro dezenas e vão receber R$ 920,04.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira, 9, dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

