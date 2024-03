Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio acumula para R$ 12 milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/03/2024 - 7:31 Para compartilhar:

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2698 da Mega-Sena sorteadas no sábado, 9, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Com isso, o valor do prêmio para o próximo concurso está estimado em R$ 12 milhões.

Confira as dezenas sorteadas na Mega-Sena: 02 – 18 – 19 – 35 – 45 – 60

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 43 apostadores acertaram a quina e levaram R$ 57.263,31. Outros 3.144 jogadores acertam quatro número e devem receber R$ 1.118,83. O próximo sorteio ocorrerá na terça-feira, 12.

A probabilidade de acertar as seis dezenas sorteadas fazendo um jogo de R$ 5 é de uma em 50.063.860. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Como apostar

Para tentar a sorte, é preciso escolher de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do concurso em qualquer lotérica do País ou no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5. Os sorteios são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.

