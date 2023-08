Mega-Sena: duas apostas simples na mesma lotérica de MT acertam as seis dezenas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 8:47 Compartilhe

Duas apostas simples feitas na mesma lotérica em Sinop, no Mato Grosso, acertaram as seis dezenas do Concurso 2.620 da mega-sena realizado na noite de sábado, 12. Além delas, um bilhete de Fortaleza (CE) e um de Uberaba (MG) levaram uma parte do prêmio.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram: 4, 6, 13, 21, 26 e 28. Cada aposta vencedora vai receber R$ 29.058.128, 28;

A ISTOÉ entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para saber se as duas apostas realizadas na Lotérica Sinop, localizada no centro da cidade, foram feitas no mesmo dia, mas não houve retorno até o momento;

Outros 404 apostadores que ganharam na quina irão receber individualmente R$ 23.042,04. Já os vencedores da quadra ganharão, cada um, R$ 613,76.

