Mega-Sena acumula e próximo sorteio vai a R$ 83 milhões; veja dezenas

Acumulou mais uma vez! Pela sétima vez seguidas, o concurso da Mega-Sena não teve vencedor. O prêmio acumulado vai pagar no próximo sorteio aproximadamente R$ 83 milhões.

Os números sorteados hoje foram: 03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56

172 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 24.864,59 cada. Os 9.237 acertadores da quadra vão ganhar R$ 661,42.

O próximo sorteio da Mega será no sábado (23). As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

