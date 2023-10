Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 11/10/2023 - 6:02 Compartilhe

O concurso 2.643 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (10), em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio acumulou em R$ 12 milhões.

Veja os números sorteados: 02 – 10 – 29 – 31 – 56 – 59.

O próximo concurso será realizado no sábado, com prêmio estimado de R$ 12 milhões. 39 apostas acertaram cinco dezenas e ganham R$ 44.282,29. Houve 2.457 apostas vencedoras com quatro números; cada uma ganha R$ 1.004,13.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias