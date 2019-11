Brasília – Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2207, sorteadas nesta quarta-feira (13), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e próximo sorteio, no sábado (16), tem prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

As dezenas sorteadas nesta quarta-feira foram: 06, 10, 11, 43, 53, 55.

Trinta e nove apostas acertaram a Quina e receberão R$ 49.905,76. Já a Quadra teve 2.736 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.016,25.