Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 97 milhões; confira dezenas

O resultado da Mega-Sena com prêmio de mais de R$ 86 milhões foi divulgado nesta terça-feira (20), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 97 milhões no próximo sorteio que será realizado na quinta-feira (22).

Os números sorteados hoje foram: 09 – 28 – 33 – 43 – 45 – 55

67 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 63.167,59. Os 6.540 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 924,47 cada.

