Mega-Sena, 2734: veja dezenas sorteadas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/06/2024 - 20:19 Para compartilhar:

As seis dezenas do concurso 2.734 da Mega-Sena foram sorteadas neste sábado, 8. O prêmio era de R$ 114,1 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 48 – 35 – 60 – 59 – 21 – 27

Até o momento, não há informações sobre ganhadores.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.