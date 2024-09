Mega El Niño levou à maior extinção em massa da história, aponta estudo

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 15/09/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Combinação de eventos do El Niño mais intensos e aquecimento global alimentou um ciclo vicioso de extremos climáticos e destruição desfavorável à vida no planeta há 252 milhões de anos, aponta estudo.O El Niño, um fenômeno cíclico de aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial e que provoca episódios meteorológicos intensos, foi decisivo para a maior extinção em massa na Terra, há 252 milhões de anos, quando acredita-se que o planeta perdeu cerca de 90% de suas espécies.

Essa é a conclusão de cientistas que apresentaram novas evidências sobre por que a rápida mudança climática no período do Permiano-Triássico foi tão devastadora para a vida marinha e terrestre.

Os resultados do estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Chinesa de Geociências em Wuhan, foram publicados na revista Science.

Há muito tempo tem se relacionado na ciência a extinção em massa daquele período a erupções vulcânicas massivas no que hoje é a Sibéria. As emissões de dióxido de carbono resultantes aceleraram rapidamente o aquecimento do clima, provocando o colapso dos ecossistemas marinhos e terrestres.

Mas a razão pela qual a vida terrestre – incluindo plantas e insetos, geralmente resistentes – também teve esse destino ainda era um mistério.

Coautor principal do estudo e pesquisador associado da Universidade de Bristol, Alexander Farnsworth afirma que o aquecimento do clima por si só não pode causar extinções tão devastadoras "porque, como estamos vendo hoje, quando os trópicos se aquecem demais, as espécies migram para latitudes mais altas e frias".

Um clima hostil e selvagem

"Nossa pesquisa revelou que o aumento dos gases de efeito estufa não só esquenta a maior parte do planeta, mas também aumenta a variabilidade meteorológica e climática, tornando-o ainda mais selvagem e hostil à vida", explica Farnsworth.

A catástrofe do Permiano-Triássico demonstra que o problema do aquecimento global não é apenas o calor insuportável, mas também a oscilação extrema das condições de vida ao longo de décadas.

A maior parte dos seres não conseguiu se adaptar a essas condições. "Mas, felizmente, algumas coisas sobreviveram, sem as quais hoje não estaríamos aqui. Foi quase, mas não completamente, o fim da vida na Terra", diz o professor Yadong Sun, da Universidade Chinesa de Geociências de Wuhan e coautor do estudo.

Estudo de isótopos de oxigênio em dentes fossilizados

Para descobrir a magnitude do aquecimento do Permiano-Triássico, os cientistas estudaram os isótopos de oxigênio presentes em dentes fossilizados de conodontos (seres nadadores minúsculos) e analisaram o registro de temperatura desses organismos em todo o mundo, descobrindo um notável colapso dos gradientes de temperatura nas latitudes baixas e médias.

Farnsworth, cuja equipe usou modelos climáticos pioneiros para avaliar os resultados, concluiu que "essencialmente, esquentou demais em todos os lugares". "As mudanças responsáveis pelos padrões climáticos identificados foram profundas porque ocorreram episódios de El Niño muito mais intensos e prolongados do que os atuais, e as espécies simplesmente não estavam preparadas para se adaptar ou evoluir rápido o suficiente."

El Niño do Permiano-Triássico durou muito mais do que um ou dois anos seguidos

Durante os últimos anos, os fenômenos de El Niño provocaram grandes mudanças nos padrões de precipitação e temperatura, como os extremos meteorológicos que provocaram a onda de calor de junho de 2024 na América do Norte, quando as temperaturas registradas ficaram uns 15 graus acima do normal.

O período de 2023-2024 também foi um dos mais quentes registrados a nível mundial devido ao El Niño, que foi agravado por emissões humanas de carbono, provocando secas e incêndios catastróficos em todo o mundo, como observam os autores do estudo no artigo.

Eles apontam que, "felizmente", até agora esses fenômenos só têm durado um ou dois anos seguidos, mas durante a crise do Permiano-Triássico o El Niño persistiu por muito mais tempo, provocando uma década de seca generalizada seguida de anos de inundações.

Naquela época, porém, não havia Oceano Pacífico, e sim o colossal Pantalassa, cuja área era 30% mais extensa na altura do Equador – o que significa que a área de aquecimento anômalo das águas era muito maior e, portanto, tinha maior impacto sobre o clima global.

"Não havia onde se esconder"

Os resultados do estudo também ajudam a explicar a abundância de carvão vegetal nas camadas rochosas daquele período. Paleontólogo da Universidade de Hull, no Reino Unido, David Bond afirma que os incêndios florestais se tornam muito comuns em climas propensos à seca, e a Terra acabou presa a um estado de crise em que o continente ardia e os oceanos estagnavam, tornando-se pobres em oxigênio. "Não havia onde se esconder."

Esses mega El Niños acabaram retroalimentando a elevação das temperaturas globais, levando à perda de cobertura vegetal. Sem as plantas, que são essenciais para a captura de carbono da atmosfera e a sobrevivência de outros seres, a terra perdeu uma de suas defesas contra o acúmulo de gases causadores do efeito estufa, o que por sua vez tornou os El Niños ainda mais intensos.

Segundo os pesquisadores, a Terra registrou, ao longo de sua história, muitos fenômenos vulcânicos parecidos com os da Sibéria, e muitos causaram extinções – mas argumentam que nenhum provocou uma crise como a do Permiano-Triássico.

Isso também ajuda a entender por que a extinção em massa do Permiano-Triássico no continente aconteceu dezenas de milhares de anos antes da extinção nos oceanos.

"Enquanto os oceanos estavam inicialmente protegidos do aumento das temperaturas, o mega El Niño fez as temperaturas em terra excederem a tolerância térmica da maior parte das espécies em um ritmo tão rápido que elas não puderam se adaptar a tempo", explica Sun. "Só espécies que puderam migrar rapidamente puderam sobreviver, e não havia muitas plantas ou animais que pudessem fazer isso."

A extinção em massa ocorrida naquela época, embora tenha sido devastadora, acabou fazendo dos dinossauros a espécie dominante, até a extinção em massa do período Cretáceo levar ao surgimento dos mamíferos e, eventualmente, dos humanos.

ra (EFE, ots)