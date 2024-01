Mega da Virada: todos os ganhadores já resgataram prêmio de R$ 588 milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/01/2024 - 11:25 Para compartilhar:

A Caixa Econômica Federal informou nesta quinta-feira, 4, que todos os apostadores que acertaram as seis dezenas da Mega da Virada já retiraram o prêmio. No total, cinco apostas dividiram o montante de R$ 588 milhões.

De acordo com a Caixa, os ganhadores das cidades de Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ferraz de Vasconcelos (SP) – feita via canal eletrônico – sacaram o prêmio na quarta-feira, 3. Além deles, em Salvador (BA), um ganhador do bolão de seis cotas também deixou para resgatar o prêmio na quarta-feira.

Os outros cinco ganhadores do bolão de Salvador e o vencedor da aposta premiada em Ipira (SC) sacaram o montante já na terça-feira, 2.

Cada aposta ganhadora do prêmio principal recebeu R$ 117,7 milhões. No caso do bolão da Bahia, os seis sortudos ficaram com um pouco mais de R$ 19 milhões cada um.

Os números sorteados foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

Além das apostas que acertaram as seis dezenas, quem acertou quatro ou cinco números também ganhou na quadra (R$ 1.215,71) e na quina (R$ 70.083,58).

