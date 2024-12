Mega da Virada: 8 apostas vão dividir prêmio de R$ 635,5 milhões

A Caixa Econômica Federal divulgou o resultado do sorteio da Mega da Virada. Oito apostas acertaram as seis dezenas sorteadas e vão dividir o prêmio principal de R$ 600 milhões.

São 2 apostas de Brasília, no DF, 1 em Nova Lima/MG, 2 de Curitiba/PR, 1 em Pinhais/PR, 1 em Osasco/SP e 1 em Tupã/SP.

Cada aposta vencedora vai levar a bolada de R$ 79.435.770,67.

Outras 2.201 apostas acertaram cinco números e vão levar cada uma R$ 65.895,79. E 190.779 bilhetes foram contemplados com 4 acertos e vão velar, cada um, R$ 1.086.14.

Os números sorteados nesta terça-feira, 31, na Mega-Sena da Virada, foram: 01- 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

O próximo concurso da Mega-Sena será no próximo sábado, 4. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Vale ressaltar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma, segundo a Caixa Econômica Federal.

Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h, pelo canal da CAIXA no YouTube.