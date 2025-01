Mega da Virada: 5 das 8 apostas vencedoras são de bolões; veja localidades

A Mega da Virada 2024, sorteada na noite desta terça-feira, 31, teve oito apostas vencedoras. Três delas foram registradas individualmente e as outras cinco, por meio de bolões. Os números sorteados no concurso 2.810 da Mega-Sena foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.

As apostas ganhadoras vão dividir o maior prêmio da história das Loterias Caixa, de R$ 635.486.165,38, e cada uma levará R$ 79.435.770,67. No caso dos bolões, esse valor é repartido de acordo com a quantidade de pessoas participantes.

Brasília e Curitiba tiveram duas apostas ganhadoras cada. As apostas individuais foram registradas na capital paranaense, em Nova Lima (MG) e em Tupã (SP).

Os demais vencedores foram de Pinhais (PR) e Osasco (SP). No município da região metropolitana de São Paulo, o prêmio será dividido por 56 cotas. Veja abaixo os valores na divisão por bolão:

– Brasília (DF): 3 cotas, com prêmio de R$ 26.478.590,22 por cota.

– Brasília (DF): 30 cotas, com prêmio de R$ 2.647.859,02 por cota.

– Curitiba (PR): 28 cotas, com prêmio de R$ 2.836.991,81 por cota.

– Osasco (SP): 56 cotas, com prêmio de R$ 1.418.495,90 por cota.

– Pinhais (PR): 50 cotas, com prêmio de R$ 1.588.715,41 por cota.

Além dos vencedores da Mega da Virada, outros 2.201 jogos acertaram a quina (cinco números), a segunda faixa de premiação. Para cada um deles, será destinado um valor em dinheiro de R$ 65.895,79.

A quadra ou terceira faixa, que premia quem acerta quatro números, vai pagar R$ 1.086,04 para cada um dos 190.779 ganhadores. Conforme a Caixa Econômica Federal, a 16ª edição da Mega da Virada registrou mais de R$ 2,490 bilhões em arrecadação, 2,6% a mais do arrecadado em 2023.