Medvedev vence Zverev e vai à semifinal do ATP Finals

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP Finals, ao bater o alemão Alexander Zverev (7º) nesta quarta-feira (15).

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (9-7) e 6-4, em uma hora e 43 minutos.

Após um primeiro set muito equilibrado, que só foi decidido no ‘tie-break’, o russo venceu com maior autoridade a segunda parcial, muito por conta dos erros não forçados e o nervosismo de Zverev.

“Foi um jogo muito difícil mentalmente. Perdi jogos como este na temporada, por isso estou feliz por vencer esta noite”, disse Medvedev após a vitória.

Duas vezes campeão do ATP Finals (2018 e 2021), Zverev jogará seu futuro no torneio contra o também russo Andrey Rublev (5º), derrotado pelo espanhol Carlos Alcaraz (2º) no primeiro jogo da segunda rodada do Grupo Vermelho e já eliminado.

O alemão esteve perto de vencer o primeiro set contra Medvedev, depois de abrir 4-1 de vantagem no ‘tie-break’, mas cometeu vários erros e desperdiçou dois set points, enquanto o russo precisou só de uma oportunidade para fechar a parcial.

Sólidos no saque no segundo set, ambos os tenistas foram confirmando seus serviços até o nono game. Quando os dois empatavam em 4-4, Zverev teve uma chance de quebra, mas jogou para fora uma esquerda cruzada.

Desconcentrado, o alemão perdeu a cabeça, acumulou erros não forçados e deixou o jogo nas mãos de Medvedev, que controlou melhor as emoções.

jde/pm/cb

