Medvedev vence Rublev no ATP Finals em Turim

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, dominou seu compatriota Andrey Rublev (nº 5) nesta segunda-feira (13), no segundo dia do ATP Finals, em Turim.

Depois de um primeiro set acirrado, Medvedev pisou no acelerador na segunda parcial e venceu por 6-4 e 6-2 nesta partida válida pelo grupo vermelho.

Sólido no saque (10 aces), Medvedev, que conquistou cinco troféus em 2023, venceu o primeiro set após um game disputado ponto a ponto em que Rublev desperdiçou quatro break points.

Mais calmo que seu amigo e adversário, que em algumas ocasiões mostrava sinais de raiva nas chances desperdiçadas, Medvedev precisou de quatro set points para fechar o primeiro set em 6-4.

O restante da partida foi mais fácil para o número 3 do mundo, e Rublev não resistiu muito no segundo set, em que Medvedev atropelou para fechar o jogo em pouco mais de uma hora e meia.

Daniil Medvedev se junta na liderança do grupo vermelho ao alemão Alexander Zverev, que horas antes havia derrotado de virada o espanhol e número dois do mundo Carlos Alcaraz por 6-7 (3/7), 6-3 e 6-4.

