Medvedev vence italiano Cobolli e vai às oitavas de final do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open ao derrotar neste sábado o italiano Flavio Cobolli (N.31).

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e 17 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

O russo, campeão do US Open em 2021, terá agora pela frente o português Nuno Borges (N.34) e, em caso de vitória, poderá enfrentar o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, nas quartas de final.

Medvedev e Sinner, campeão do Aberto da Austrália em janeiro, são os únicos vencedores de Grand Slam ainda vivos no torneio em Nova York, após as eliminações do sérvio Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

“É preciso ser muito cauteloso, mas se eu jogar bem posso ser campeão; se não, posso perder para qualquer um”, disse Medvedev sobre as surpresas na primeira semana em Flushing Meadows.

No jogo deste sábado, o russo teve o serviço quebrado no início do primeiro e do terceiro set por Cobolli, uma das novas promessas do tênis italiano.

Mas salvo esses percalços, Medvedev dominou a partida com sem temível saque como principal arma, somando um total de nove ‘aces’ contra dois de Cobolli.

O italiano, que conseguiu grandes resultados nesta temporada, jogou muito bem no terceiro set, que teve longas e vibrantes trocas de bola que agradaram ao público.

“Foi um jogo muito divertido de jogar”, resumiu Medvedev, que além do título de 2021 foi finalista do US Open no ano passado.

