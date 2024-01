AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 4:55 Para compartilhar:

O tenista russo Daniil Medvedev, número três do mundo, derrotou o polonês Hubert Hurkacz em cinco sets nesta quarta-feira (24) com parciais de 7-6 [7/4], 2-6, 6-3, 5-7 e 6-4 garantindo assim uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália.

Em meio ao calor intenso, Medvedev, duas vezes finalista em Melbourne, precisou de quase quatro horas para eliminar seu adversário, número 9 do mundo.

