Medvedev vence Hurkacz e avança às semifinais do Aberto da Austrália

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 5:11

O tenista russo Daniil Medvedev, número três do mundo, derrotou o polonês Hubert Hurkacz em cinco sets nesta quarta-feira (24) com parciais de 7-6 [7/4], 2-6, 6-3, 5-7 e 6-4 garantindo assim uma vaga nas semifinais do Aberto da Austrália.

Em meio ao calor intenso, Medvedev, duas vezes finalista em Melbourne, precisou de quase quatro horas para eliminar seu adversário, número 9 do mundo.

Nas semifinais o russo vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz ou o alemão Alexander Zverev valendo uma vaga na grande final de domingo.

“Estou tão destruído agora”, admitiu Medvedev após a partida. “Sinceramente, notei isso fisicamente já no final do segundo set e disse a mim mesmo para aguentar”, acrescentou.

“No quarto set não tinha mais concentração e tive que tentar dar o meu melhor (…) estou feliz por ter conseguido vencer assim”, explicou.

A partida colocou frente a frente o polonês, um dos tenistas com melhor serviço do circuito, com o russo, que provavelmente tem uma das melhores devoluções do fundo da quadra.

Medvedev mostrou isso logo no início e partiu para o ataque, conseguindo assim quebrar o saque na primeira oportunidade que teve, mas Hurkacz se controlou e empatou o set, que acabou sendo decidido no tie break.

Irritado com o revés, o polonês se impôs no segundo set, quebrando o serviço do adversário e repetindo o feito pouco depois para vencer a parcial.

Com a partida empatada, Hurkacz cometeu uma dupla falta incomum que deu a Medvedev uma quebra decisiva no terceiro set.

O quarto parecia seguir o mesmo rumo, com uma quebra do russo logo no início. Mas Medvedev vacilou na reta final e acabou cedendo o set.

O momento crucial do jogo ocorreu quando a quinta parcial estava empatada em 3 a 3: Hurkacz errou um backhand e teve seu serviço quebrado por Medvedev, que a partiu de então se manteve firme até garantir a vitória.

