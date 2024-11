Medvedev vence De Minaur e segue vivo no ATP Finals de Turim

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 13:26 Para compartilhar:

TURIM, 12 NOV (ANSA) – Após perder na rodada inaugural do ATP Finals de Turim, na Itália, o tenista russo Daniil Medvedev derrotou sem sustos nesta terça-feira (12) o australiano Alex de Minaur.

O vencedor da edição de 2020 da competição superou o oponente por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, depois de quase 1h20 de partida na capital da região do Piemonte.

Em comparação com o duelo contra Taylor Fritz, Medvedev estava mais sério, aplicado e calmo, já que no jogo passado teve um ataque de fúria e destruiu sua raquete.

O russo fechará sua participação na fase de grupos do torneio na próxima quinta-feira (14) diante do anfitrião Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, enquanto De Minaur, que perdeu na estreia para o italiano, pegará Fritz no mesmo dia. (ANSA).