Medvedev vence Carreño e vai disputar sua primeira final na grama em Mallorca

MedvedevO tenista russo Daniil Medvedev, número 2 do ranking da ATP, avançou à final do Torneio de Mallorca ao vencer o espanhol Pablo Carreño, 13º do mundo, por 3-6, 6-3 e 6-2, nesta sexta-feira.

O torneio é disputado em quadras de grama e serve como preparação para o tradicionalíssimo Wimbledon, na Inglaterra.

Em sua primeira final nesta superfície, Medvedev, que até agora conquistou dez títulos, todos em quadra dura, vai enfrentar o americano Sam Querrey (60º), que eliminou o francês Adrian Mannarino graças aos seus 18 aces.

O Torneio de Mallorca distribui cerca de 860.000 dólares em prêmios.

— Torneio ATP de Mallorca

– Simples masculino – Semifinais:

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Pablo Carreño-Busta (ESP/N.4) 3-6, 6-3, 6-2

Sam Querrey (EUA) x Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-3

