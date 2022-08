Medvedev tira a zica e conquista, em Los Cabos, seu 1º troféu do ano

Parceria Lance & IstoÉ 07/08/2022 - 2:25 Compartilhe

O tenista russo Daniil Medvedev, número 1 do mundo, conquistou, na madrugada deste domingo, noite de sábado no México, seu primeiro título na temporada, no torneio ATP 250 de Los Cabos, jogado no piso duro.

Ele derrotou na final o britânico Cameron Norrie, 12º colocado, por 7/5 6/0 e ergueu seu 14º troféu na carreira: “Todas as partidas foram muito boas, mas a final é sempre especial”, disse Medvedev em sua entrevista em quadra. “Na final você joga com o melhor jogador desta semana, então é sempre uma partida de alto nível e estou muito feliz por ter conseguido mostrar um bom nível, alguns bons chutes em uma partida tão importante.”

“Nao foi fácil. Norrie é um jogador incrível, então foi muito intenso. Quando você joga contra , você sabe que tem que lutar por cada ponto.”

A conquista vai colocar o russo no top 5 do ranking da temporada liderado por Rafael Nadal.