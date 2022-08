Medvedev surta com fogos e é eliminado por Tsitsipas na semi de Cincinnati

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 23:43 Compartilhe

O tenista russo Daniil Medvedev, número 1 do mundo, perdeu o controle por conta dos fogos na área externa do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, na noite deste sábado, e acabou eliminado na semifinal.

O campeão de 2019 caiu diante do grego Stefanos Tsitsipas, sétimo colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (8/6) 3/6 6/3 após 2h23min de duração.

Medvedev perdeu o controle no sexto game do terceiro set quando os fogos começaram. Ele cometeu quatro duplas-faltas e reclamou bastante com a arbitragem do barulho.

Tsitsipas quebrou e manteve o controle emocional para garantir pela primeira vez vaga na final do torneio onde havia batido na trave com duas semis nos últimos anos.

Tsitsipas joga a 22ª final na carreira e busca o 10º caneco. Ele tenta o terceiro Masters. Tem dois títulos, ambos no saibro de Monte Carlo em 2021 e 2022. Foi vice ainda este ano em Roma, na Itália, Madri em 2019 e Toronto, no Canadá, em 2018.

A final neste domingo acontece às 17h30 contra o croata Borna Coric, atual 152º colocado, que passou pelo britânico Cameron Norrie, 11º, por 6/3 6/4.

