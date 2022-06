Medvedev perde final em ‘s-Hertogenbosch para Tim van Rijthoven

O tenista russo Daniil Medvedev foi derrotado neste domingo pelo holandês desconhecido pelo grande público Tim van Rijthoven na final do torneio de ‘s-Hertogenbosch, disputado sobre grama.

Van Rijthoven fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em apenas 39 minutos.





Este é o primeiro título do holandês de 25 anos, número 205 do mundo e praticamente recém chegado ao tênis. Até agora, ele só tinha jogado nas categorias inferiores da ATP.

Sua única participação em um torneio do circuito principal tinha sido em 2016, em Winston-Salem, como ‘lucky-loser’ (selecionado após perder na qualificação).

Apesar da derrota, Medvedev vai recuperar a liderança do ranking da ATP de Novak Djokovic a partir de segunda-feira.

Van Rijthoven é o vencedor de torneio com o ranking mais baixo da temporada. O título em ‘s-Hertogenbosch fará com que ele suba para perto do Top 100 (número 106 ou 107 do mundo).

O holandês teve duas grandes vitórias antes da final: sobre o americano Taylor Fritz, 14º do mundo, na segunda rodada, e depois sobre o canadense Felix Auger-Aliassime, 9º do mundo, nas semifinais.

Por sua vez, Medvedev terá que esperar para levantar seu primeiro troféu desde que venceu o US Open em setembro passado.

E essa chance ele não terá em Wimbledon, torneio do qual ele será excluído, assim como todos os russos e bielorrussos, por conta da guerra na Ucrânia.

