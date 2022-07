Medvedev passa Safin e alcança a 10ª semana no topo do ranking Russo só será ameaçado por Nadal em meados de agosto

O tenista russo Daniil Medvedev alcançou, nesta segunda-feira, sua décima semana na frente do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP, passando o compatriota Marat Safin que ficou nove semanas.

Medvedev ficou intacto em pontos com Alexander Zverev na segunda colocação – alemão segue lesionado e sem prazo de volta. Rafael Nadal é o terceiro colocado e só poderá ameaçá-lo em meados de agosto se for o campeão e Daniil faça má campanha no torneio canadense e também no Masters 1000 de Cincinnati. Ele defende 1.360 pontos nesses dois torneios e Nadal 500 do torneio canadense de 2019 podendo somar 1.000.

O top 10 não teve mudanças com Stefanos Tsitsipas em quarto, Casper Ruud em quinto, Carlos Alcaraz em sexto, Novak Djokovic em sétimo, Andrey Rublev em oitavo, Felix Aliassime em nono e Jannik Sinner fechando o top 10.

Campeão em Bastad, Francisco Cerundolo entrou no top 30 com o 30º lugar, o vice, Sebastian Baez, subiu dois e é o 32º. Campeão em Newport, nos EUA, o americano Maxime Cressy subiu oito e é o 33º.

