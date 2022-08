Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 0:38 Compartilhe

Daniil Medvedev garantiu a manutenção do topo do ranking na madrugada desta quinta-feira após a derrota de Rafael Nadal na estreia do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, diante do croata Borna Coric.

Medvedev defende a semifinal do torneio e precisava de mais uma vitória ou que Rafa não vencesse o torneio em Ohio. O russo porém vai defender o título do Aberto dos Estados Unidos que começa no próximo dia 29 enquanto que Rafa não descarta nada.

