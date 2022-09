Medvedev elimina Wu e vai enfrentar Kyrgios nas oitavas do US Open

AFP 03/09/2022 - 3:08 Compartilhe

O russo Daniil Medvedev, número 1 no tênis masculino, encerrou a trajetória histórica do chinês Wu Yibing no US Open e fará um duelo explosivo nas oitavas de final contra o australiano Nick Kyrgios.

Medvedev, atual campeão, venceu Wu por 6-4, 6-2 e 6-2 em jogo que terminou depois da meia-noite deste sábado na quadra central de Flushing Meadows (Nova York), que acabara de assistir a emocionante eliminação e aposentadoria do tênis de Serena Williams.

Wu, número 174 no ranking da ATP, era o primeiro jogador chinês a chegar à terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos e o primeiro em um Grand Slam desde Kho Sin-Khie em Wimbledon em 1946.

Medvedev, que também defende sua posição de número 1 da ATP em Nova York, enfrentará no domingo, pelas oitavas de final, o polêmico Kyrgios, que venceu o jovem americano J.J. Wolf por 6-4, 6-2 e 6-3.

Kyrgios, vice-campeão da última edição de Wimbledon, venceu três de seus quatro duelos anteriores com Medvedev.

— Jogos do Aberto dos Estados Unidos desta desta sexta-feira:

– Terceira rodada

Daniil Medvedev (RUS/N.1) x Yibing Wu (CHN) 6-4, 6-2, 6-2

Nick Kyrgios (AUS/N.23) x Jeffrey Wolf (EUA) 6-4, 6-2, 6-3

Pablo Carreño Busta (ESP/N.12) x Alex De Miñaur (AUS/N.18) 6-1, 6-1, 3-6, 7-6 (7/5)

Karen Khachanov (RUS/N.27) x Jack Draper (GBR) 6-3, 4-6, 6-5 e abandono

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) x Daniel Galán (COL) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4

Matteo Berrettini (ITA/N.13) x Andy Murray (SCO) 6-4, 6-4, 6-7 (1/7), 6-3

Corentin Moutet (FRA) x Pedro Cachín (ARG) 6-3, 4-6, 6-2, 7-5

Casper Ruud (NOR/N.5) x Tommy Paul (EUA/N.29) 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 5-7, 6-0

