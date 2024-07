AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/07/2024 - 13:53 Para compartilhar:

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, venceu nesta terça-feira (9) o italiano Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, em um duelo eletrizante pelas quartas de final do torneio de Wimbledon.

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6 e 6-3, em quatro horas na quadra central.

