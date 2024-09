Medvedev e Draper avançam às quartas do US Open; Iga Swiatek continua sem ceder sets

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2024 - 22:40 Para compartilhar:

O maior especialista em quadra dura da atualidade, o russo Daniil Medvedev, e a grande surpresa da chave masculina de simples, o britânico Jack Drapper, avançaram de maneira categórica às quartas de final do US Open na rodada desta segunda-feira.

Único campeão ainda com chances de repetir o título no último Grand Slam do ano, Medvedev venceu o português Nuno Borges por 3 sets a 0 (6/0, 6/1 e 6/3), em 1h51 de jogo. O campeão do US Open de 2021 é o tenista que mais triunfou em quadras duras (268) no circuito desde 2018.

“Tento trabalhar duro”, afirmou Medvedev. “Às vezes consigo, às vezes não”, completou o quinto do mundo, que aguarda o vencedor do confronto entre o líder do ranking, o italiano Jannik Sinner, e Tommy Paul, dos EUA.

Ainda sem perder um set no torneio, Draper garantiu uma vaga inédita entre os oito melhores de um Grand Slam ao derrotar também de maneira rápida, em 1h42, o checo Tomas Machac por 3 a 0 (6/3, 6/1 e 6/2). Primeiro britânico a alcançar às quartas do US Open desde que Andy Murray conquistou o título em 2016, Draper enfrenta quem vencer a partida entre os australianos Alex de Minaur e Jordan Thompson.

“Hoje joguei de maneira decente, enquanto ele estava um pouco abaixo do melhor”, afirmou o canhoto de 22 anos. “Eu perdi aqui no ano passado na mesma rodada. É ótimo voltar e fazer melhor neste ano”, completou o 25º do mundo, que vai atingir seu melhor posto no ranking com a campanha em Nova York.

IGA SWIATEK CONTINUA CAMINHADA PELO 2º TÍTULO

Número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek deu mais um passo em busca ao seu segundo título do US Open. A campeã de 2022, que ainda não perdeu nenhum set na atual campanha, venceu a russa Liudmila Samsonova, 16ª do mundo, por 6/4 e 6/1 em 1h28 nesta segunda-feira.

Nas quartas de final, a líder do ranking enfrenta a tenista da casa Jessica Pegula, sexta do mundo. Elas já se enfrentaram nesta mesma fase em 2022, quando Swiatek conquistou o título em Flushing Meadows.

Se conseguir a sétima vitória no décimo confronto com Pegula, a polonesa pode enfrentar Beatriz Haddad Maia na semifinal. A brasileira encara a checa Karolina Muchova nas quartas de final.