Medvedev despacha chinês e marca encontro com Kyrgios no US Open

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 1:53 Compartilhe

Número 1 do mundo, Daniil Medvedev deu mais um passo, na madrugada deste sábado, para o bicampeonato do US Open, último Grand Slam da temporada. Ele atingiu as oitavas de final da competição.

O russo derrotou o jovem chinês Yibing Wu, 174º colocado e de 22 anos, por 3 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2 6/2 após 1h55min no último jogo do dia na quadra Arthur Ashe.

Medvedev emplaca sua décima vitória no torneio e vai tentar derrotar Nick Kyrgios, 25º, no próximo domingo. O australiano o bateu três vezes nos quatro jogos realizados, perdeu apenas no Australian Open deste ano em quatro sets, mas venceu no Masters 1000 de Montreal, no Canadá.

Medvedev teve um primeiro set complicado onde abriu quebra, sofreu o empate, tornou a quebrar no final para fechar. A partir do segundo set a pilha do asiático acabou. Daniil comandava nas trocas de fundo, abriu duas quebras e fechou por 6/2. No terceiro set ele abriu 2 a 0 e aproveitou vacilo do chinês para ampliar a vantagem no quinto game e decretar a vitória por 6/2.