Medvedev despacha americano na estreia em Indian Wells Russo não tem bom retrospecto no torneio

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois do mundo e campeão do US Open, estreou com o pé direito no fim da noite deste sábado no Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 8 milhões.

Medvedev despachou o americano Mackenzie McDonald, 57º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/4 6/2.

“Estou bem satisfeito porque normalmente não jogo bem em Indian Wells e não vinha jogando bem nos treinos anteriores”, disse o russo que tinha três vitórias em seis jogos no torneio até esta edição: “Estou muito feliz com minha performance, isso é o mais importante não importa como eu tenha jogado antes”.

Medvedev soma 17 vitórias nos últimos 18 jogos na competição. Ele encara o americano Marcos Giron ou então o sérvio Filip Krajinovic pela terceira rodada.

Ele venceu 38 dos últimos 41 sets disputados e só passou além do 6/4 em uma parcial em quatro oportunidades.

E MAIS:

Saiba mais