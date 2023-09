Medvedev derrota Alcaraz e vai disputar o título do US Open diante de Djokovic

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 23:49 Compartilhe

Daniil Medvedev vai disputar o título do US Open, último Grand Slam do ano, domingo, diante de Novak Djokovic. O russo venceu, nesta sexta-feira, o espanhol Carlos Alcaraz, por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/1, 3/6 e 6/3.

O primeiro set começou bastante disputado e nervoso. Medvedev precisou de 11 minutos para fechar o primeiro game. Os dois tenistas não apresentaram grande desempenho para conseguirem manter seus serviços. O nível técnico melhorou no final, com a melhor jogada no 11ª game, após o espanhol conseguir rebater duas bolas, mas mesmo assim o ponto ficou para o russo. A decisão foi para o tie-break e Medvedev foi mais constante ára fechar em 7/3.

O segundo set não teve disputa. Alcaraz errou muito e desanimou até mesmo seu técnico, Juan Carlo Ferrero. Medvedev aproveitou para manter sua produção, quebrou duas vezes o saque do espanhol e abriu 2 setz 0, com fáceis 6/1.

Alcaraz voltou melhor para o terceiro set. Errou menos, foi mais agressivo, quebrou o saque de Medvedev e conseguiu manter todos os seus serviços para fechar em 6/3.

O quarto set foi repleto de belas jogadas. Alcaraz teve a chance de quebrar o saque do rival, mas desperdiçou no terceiro game. Medvedev não perdeu sua oportunidade, abriu 4/2, seguiu para fechar o set em 6/3 e ganhar a partida.

