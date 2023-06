Medvedev cai nas quartas do ATP 500 de Halle; Zverev vai às semis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 14:22 Compartilhe

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, foi eliminado nas quartas de final do ATP 500 de Halle (Alemanha), ao cair para o espanhol Roberto Bautista (23º) nesta sexta-feira (23).

Bautista, de 35 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e -76 (7/3), em uma hora e 53 minutos.

O espanhol surpreendeu Medvedev com sua eficiência no saque, vencendo 75% dos pontos com seu primeiro serviço.

“Para derrotar Daniil nesta quadra, é preciso jogar muito bem”, declarou Bautista depois da partida.

Por sua vez, o tenista da casa Alexander Zverev (22º) avançou às semifinais o eliminar chileno Nicolás Jarry (28º).

Zverev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 57 minutos.

Em maio, o alemão tinha sido derrotado por Jarry na semifinal do torneio de Genebra, no saibro, onde o chileno foi posteriormente campeão. Agora, na grama, foi a vez de Zverev dar o troco.

Jarry foi responsável por outra grande surpresa em Halle, ao eliminar o grego Stefanos Tsitsipas (5º) nas oitavas de final.

Recentemente semifinalista em Roland Garros, Zverev está tendo uma boa adaptação à grama e, no sábado, vai disputar uma vaga na final com o cazaque Alexander Bublik (48º), que se classificou com a desistência do italiano Jannik Sinner (9º).

— ATP 500 de Halle:

– Simples masculino – Quartas de final:

Roberto Bautista (ESP) x Daniil Medvedev (RUS/N.1) 7-5, 7-6 (7/3)

Alexander Bublik (CAZ) x Jannik Sinner (ITA) 7-5, 2-0 e abandono

Alexander Zverev (ALE) x Nicolás Jarry (CHI) 7-5, 6-3

