Medvedev bate Auger-Aliassime e vai às oitavas do Aberto da Astrália

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Aberto da Austrália ao eliminar o canadense Felix Auger-Aliassime (30º) neste sábado (20), em Melbourne.

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em duas horas e nove minutos.

O russo, campeão do US Open em 2021, conseguiu avançar à segunda semana de Melbourne pela quinta vez na carreira após uma atuação convincente contra um adversário que bateu nas sete vezes em que se enfrentaram.

Nas oitavas de final, Medvedev vai enfrentar o português Nuno Borges (69º), que foi a surpresa do dia ao eliminar o búlgaro Grigor Dimitrov (13º) por 3 sets a 1, parciais de 6-7 (3/7), 6-4, 6-2 e 7-6 (8/6).

Daniil Medvedev, que chega pela 14ª vez às oitavas de final de um torneio de Grand Slam na carreira, aparece como grande favorito contra Borges, que nunca havia passado da segunda rodada de um ‘Major’.

