Medvedev avança às quartas de Wimbledon após abandono de Lehecka

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, avançou às quartas de final do torneio de Wimbledon nesta segunda-feira (10), após o tcheco Jiri Lehecka abandonar a partida ao término do segundo set.

Lehecka, que no final do primeiro set precisou receber atendimento médico devido a bolhas no pé direito, desistiu quando o russo liderava com parciais de 6-4 e 6-2.

“Eu nem sabia que ele estava machucado até ele desistir. Percebi que ele não estava se movimentando muito bem, mas batia forte. Foi quando ele desistiu que, olhando para trás, eu entendi”, comentou Medvedev depois da partida.

O russo de 27 anos, que nunca tinha passado das oitavas no Grand Slam londrino, vai enfrentar na próxima fase o vencedor do duelo entre o grego Stefanos Tsitsipas (5º) e o americano Christopher Eubanks (43º).

“É minha quinta vez em Wimbledon e nunca perdi na quadra número 1. Então vou pedir para continuar aqui!”, brincou o russo.

“Não sou grande em estatísticas, mas Wimbledon é, de longe, o meu pior torneio de Grand Slam em termos de rodadas. Agora espero me sair melhor do que em Roland Garros”, disse Medvedev.

No saibro parisiense, superfície que já declarou “detestar”, seu melhor resultado é uma quarta de final em 2021. Em quadra dura, sua preferida, foi campeão do US Open no mesmo ano e duas vezes finalista do Aberto da Austrália (2021 e 2022).

